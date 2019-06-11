Після світової прем'єри кросовера DS7 Crossback в 2017 році в Парижі, преміум-бренд DS представляє ще один прорив - гібридний кросовер DS 7 Crossback потужністю 300 к.с. Він втілює в собі глобальну стратегію електрифікації марки і досвід участі в гоночній серії Formula E.

Флагман французького преміального бренду DS, кросовер DS 7 Crossback в гібридної версії E-Tense 4x4, пройшов тестування згідно з правилами WLTP і показав вражаючі результати: витрата палива - всього 1,4 л на 100 км, викиди вуглекислого газу СО2 - лише 31 г / км.

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При цьому, нагадаємо, що кросовер DS 7 Crossback E-Tense 4x4 здатний проїжджати 58 кілометрів в повністю автономному режимі (як електромобіль). Для сегменту «SUV Преміум» подібне об'єднання технології гібрида, потужності в 300 к.с., і системи повного приводу є зразковим.

Гібридний кросовер DS 7 Crossback E-Tense 4x4 вже доступний в деяких країнах від 54 300 євро. Дата запуску в Україні поки не розголошується.

Новинка отримала бензиновий двигун серії PureTech потужністю 200 к.с., який працює разом з двома електромоторами (потужність кожного 109 к.с.), які розташовані на кожній осі кроссовера. Додайте до цього 8-ступінчасту АКПП, сумарну потужність 300 л.с., вражаючий крутний момент в 450 Нм і систему повного приводу 4X4. Підсумковий результат: розгін 0-100 км / год всього за 6,6 секунди, проходження дистанції 1000 метрів з місця лише за 27 секунд - і все це при витраті палива 1,4 л на 100 км!

Водій може вибрати різні режими руху під свій настрій: від розміреного поїздки на електротязі (їзда з нульовим рівнем викидів відпрацьованих газів, режим руху за замовчуванням) до динамічної їзди на максимальних обертах. У першому випадку DS 7 Crossback E-Tense 4x4 перетворюється в електромобіль і може подолати 58 кілометрів тільки на електротязі завдяки вбудованому акумулятору ємністю 13,2 кВтг. При цьому в електричному режимі руху кросовер DS 7 Crossback E-Tense 4x4 може розганятися до 135 км / ч.

Заряджається гібрид DS 7 Crossback E-Tense 4x4 лише 1 годину 45 хвилин для повної зарядки тягового акумулятора (0-100%) при використанні спеціального зарядного пристрою з допустимою силою струму 32А. Також батарея заряджається під час руху - завдяки фірмовій системі рекуперації, де був впроваджений досвід в ході гонок Formula E, де бере участь Бренд DS Automobiles.