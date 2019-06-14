Автомобіль 1998 року випуску, за інформацією продавця, має пробіг у 15 тисяч км.

Невисока вартість і заявлений пробіг насторожують, адже у Європі оригінальна Ferrari 456 GT коштує не менше 35 000 євро, а це майже 40 тисяч доларів.

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На одному з популярних сайтів оголошень з’явилось оголошення про продаж спортивного купе Ferrari 456 GT 1998 року. Італійська компанія випускала цю модель з 1993 по 2004 роки, а з автоматичною трансмісією, як в екземпляра з оголошення, було зроблено лише 403 машини. Заявлена вартість на диво скромна – усього 32 тисячі доларів. Також вказаний “рідний” пробіг у 15 тисяч кілометрів. Кузов прикрашений унікальною графікою. Продавець стверджує, що Ferrari 456 GT повністю оригінальна і має ідеальний стан. Продають автомобіль у Києві.

Фото: виставлений на продаж Ferrari 456 GT / ТопЖир

Спорткар Ferrari оснащений 5,5-літровим 442-сильним V12 і 4-ступеневою АКПП. Його максимальна швидкість становить 302 км/год, а розгін від 0 до 100 км/год займає 5,2 секунди.

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