Виглядає копія не надто переконливо.

Навряд чи цьому білому автомобілю вдасться переконати когось у тому, що він є Rolls-Royce Phantom, та він і не має цього на меті, адже створений зовсім для іншого.

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Портал ТопЖир повідомляє, що данний автомобіль був створений для прокатного сервісу. Очевидно, для весілль. Дякувати, що не карета.

Фото: лімузин у стилі Rolls-Royce Phantom / ТопЖир

Який автомобіль лежить в основі цього творіння – невідомо, однак салон, схоже, запозичений у великого седана 1980-1990-х років. Автоматична трансмісія з важелем на кермі натякає на американський автопром.

Повідомляється, що автомобіль виставлений на продаж за ціною 16 000 доларів.

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