У ролику показано принцип трансформацій, необхадних для перетворення з наземного транспорту на повітряний.

Черговий eVTOL – повітряний апарат з вертикальним зльотом і посадкою, був показаний у вигляді анімованого концепту NFT Aska.

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Ринку персонального повітряно-наземного транспорту ще, фактично, не існує, а гравців і потенційних учасників вже хоч відбавляй. Свою розробку представив і американсько-ізраїльський стартап NFT. Назва компанії є абревіатурою від Next Future Transportation.



Aska має габарити, близькі до звичайного автомобіля, а також складані крила з розмахом у вісім метрів. 14 канальних пропелерів та особлива система трансформації забезпечують повітряному автомобілю зліт і посадку, як у гелікоптера. Блок батарей забезпечує електромотори енергією на 560 кілометрів польоту.



Стартап сподівається невдовзі представити живий робочий прототип і перейти до серійного виробництва. Якщо до цього справді дійде, NFT Aska, кажуть творці, може коштувати близько 200 тисяч доларів.

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