В ролике показан принцип трансформаций, необходимых для преобразования из наземного транспорта в воздушный.

Очередной eVTOL – воздушный аппарат с вертикальным взлетом и посадкой, был показан в виде анимированного концепта NFT Aska.

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Рынка персонального воздушно-наземного транспорта фактически еще не существует, а игроков и потенциальных участников уже хоть отбавляй. Свою разработку представил и американско-израильский стартап NFT. Название компании является аббревиатурой от Next Future Transportation.

Aska имеет габариты, близкие к обычному автомобилю, а также складные крылья с размахом в восемь метров. 14 канальных пропеллеров и особая система трансформации обеспечивают воздушному автомобилю взлет и посадку, как у вертолета. Блок батарей обеспечивает электромоторы энергией на 560 километров полета.

Стартап надеется вскоре представить живой рабочий прототип и перейти к серийному производству. Если до этого действительно дойдет, NFT Aska, говорят создатели, может стоить около 200 тысяч долларов.

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