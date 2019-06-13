Сегодня премьера Man in Black International в Украине.

Космический корабль Lexus QZ 618 Galactic Enforcer на земле является обычным гоночным RC F. Не совсем обычным, если точнее, поскольку он нашпигован шпионским орудием и оружием, о которых гражданские ничего не должны знать.

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Технология Quasar Power Source позволяет Lexus QZ 618 Galactic Enforcer оказываться в любом углу Вселенной в течение нескольких секунд. По паспортным данным, силовая установка звездного гиперкара позволяет ему ускоряться от 0 до 60 миль/ч за 0.0000000000001 наносекунды. Межгалактическая система позиционирования обеспечивает точную навигацию, с которой вы никогда не заблудитесь в космосе. А в случае неожиданной встречи с инопланетной созданиями у вас всегда будет под рукой электронный ассистент Amazon Alexa, который понимает семь триллионов языков.

Космический корабль оборудован сиденьями-трансформерами с 31-точечными ремнями безопасности, который может использовать абсолютно любое живое существо. От астероидов и вражеских лазерных лучей QZ 618 защищен непробиваемым силовым полем.

Фото: Lexus QZ 618 Galactic Enforcer / Motor1

На Земле QZ 618 Galactic Enforcer превращается в купе Lexus RC F, чтобы меньше выделяться среди толпы. Хотя, признаемся, впервые увидев автомобиль, сразу же заподозрили в нем что-то космическое.

Недавно внеземной дизайн Lexus RC F был обновлен. Силовая установка купе – 5-литровый V8, обеспечивает роскошный спорткар мощностью в 472 л.с. и 535 Нм крутящего момента.

Научно-фантастический комедийный боевик Men in Black International является спин-оффом оригинальной трилогии с Уиллом Смитом и Томми Ли Джонсом в главных ролях. Последний раз эту парочку – агентов Кея и Джея, мы видели на экранах в 2012 году, в картине MIB 3.

Режиссером спин-оффа выступил Феликс Гэри Грей, который снимал "Форсаж 8". Главные роли в фильме исполнили Крис Хемсворт и Тесса Томпсон, которые сыграли агентов нового поколения Эйч и Эм. В фильме также появится третий секретный агент в исполнении Лиама Нисона.

Фильм "Люди в черном: Интернешнл" выходит на экраны в Украине сегодня, 13 июня.

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