Сьогодні прем'єра Man in Black International в Україні.

Космічний корабель Lexus QZ 618 Galactic Enforcer на землі є звичайним спорткаром RC F. Не зовсім звичайним, якщо точніше, оскільки він нашпигований шпигунським знаряддям і зброєю, про які цивільні нічого не повинні знати.

Також цікаво: Toyota зібрала в одному місці усе, що має шильдик Supra і це справжній JDM рай (46 фото)

Технологія Quasar Power Source дозволяє Lexus QZ 618 Galactic Enforcer опинятись у будь-якому кутку Всесвіту протягом кількох секунд. За паспортними данними, силова установка зоряного гіперкара дозволяє йому прискорюватись від 0 до 60 миль/год за 0.0000000000001 наносекунди. Міжгалактична система позиціонування забезпечує точну навігацію, з якою ви ніколи не заблукаєте в космосі. А на випадок несподіваної зустрічі з іншопланетними створіннями у вас завжди буде під рукою електронний асистент Amazon Alexa, котрий розуміє сім трильйонів мов.

Космічний корабель обладнаний сидіннями-трансформерами з 31-точковими ременями безпеки, який може використовувати абсолютно будь-яка жива істота. Від астероїдів та ворожих лазерних променів QZ 618 захищений непробивним силовим полем.

Фото: Lexus QZ 618 Galactic Enforcer / Motor1

На Землі QZ 618 Galactic Enforcer перетворюється на купе Lexus RC F, аби менше виділятись серед натовпу. Хоча, зізнаємось, вперше побачивши автомобіль, одразу ж запідозрили в ньому щось космічне.



Нещодавно позаземний дизайн Lexus RC F був оновлений. Силова установка купе – 5-літровий V8, забезпечує розкішний спорткар потужністю у 472 к.с. і 535 Нм крутного моменту.

Науково-фантастичний комедійний бойовик Men in Black International є спін-оффом оригінальної трилогії з Уіллом Смітом і Томмі Лі Джонсом у головних ролях. Востаннє цю парочку – агентів Кея і Джея, ми бачили на екранах у 2012 році, у картині MIB 3.

Режисером спін-оффу виступив Фелікс Гері Грей, що знімав “Форсаж 8”. Головні ролі у фільмі виконали Кріс Хемсворт та Тесса Томпсон, які зіграли агентів нового покоління Ейч та Ем. У фільмі також з'явиться третій секретний агент у виконанні Ліама Нісона.

Фільм “Люди в чорному: Інтернешнл” виходить на екрани в Україні сьогодні, 13 червня.

Також цікаво: Кабріолет BMW 3 Серії замаскували під "Запорожець" (фото)