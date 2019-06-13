Сам хетчбек у США коштує від 1,5 до 10 тисяч доларів.

Американська фірма Smyth Performance тільки тим і займається, що відрізає різним машинам “хвости” й створює натомість відкриті кузови.

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Компанія Smyth Performance оголосила про завершення свого останнього проекту минулого тижня. За словами власника фірми Марка Сміта, пікап Beetle розкуповують, як креветки на пляжі влітку.

Фото: пікап Volkswagen New Beetle від Smyth Performance / Smyth Performance

Близько 100 конвертованих Beetle вже продано, а наступні 100 Марк обіцяє зробити за 2990 доларів, тоді як звичайна ціна становить 3590 доларів. Конверсії підлягають “Жуки” 1998-2007 років випуску.



За цю ціну ви отримуєте все необхідне, щоб самостійно зібрати собі міні-вантажівку. Усі конструкції виготовляються з алюмінію, як і функціональна задня дверцята. Задні крила виготовлені зі карбону. Ціна не включає вартість автомобіля або витрати на установку.



Автомобіль, показаний на відео, є турбо-моделлю, купленою всього за $1500. Разом з комплектом та роботами пікап обійдеться приблизно у 10 тисяч доларів. Менше, якщо проводити конверсію самостійно.

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