Королівська карета – це гарно. Лімузин – теж гарно. Але від їхнього поєднання народжуються кошмарні гібриди.

Каретоподібні лімузини останнім часом часто можна зустріти на вулицях українських міст. І хоча виглядають такі машини абсурдно, у вони користуються високим попитом, як весільний транспорт.

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Невідомо, хто й коли придумав об'єднати карету з лімузином, але факт залишається фактом – ідея прижилась і навіть шириться. У галереї ви знайдете кілька найбільш знакових прикладів подібного тюнінгу.

Базою для “генетичних експериментів” автослюсарів та бляхарів стають найрізноманітніші автомобілі, форми яких, часом, абсолютно не збігаються з дизайном надбудов, які нагадують карети. Позашляховик Cadillac Escalade і стара “Волга” ГАЗ-21, неокласичний Chrysler PT Cruiser та модерновий Nissan Juke… Знущання над естетами продовжуються, а машина, яка б не краяла серце своїм виглядом, усе ще не знайдена.

Фото: лімузини-карети / з вільних джерел

Каретні кабіни – не єдина біда творців лімузинів на пострадянському просторі. Експериментатори не зупиняються і вигадують нові способи заробити на весільних фотосесіях. А це означає, що в когось на сімейній фотографії у рамочці буде одна з цих псевдо-карет чи розтягнута репліка Lamborghini Aventador.

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