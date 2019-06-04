Королевская карета – это хорошо. Лимузин – тоже хорошо. Но от их сочетания рождаются кошмарные гибриды.

Каретоподобные лимузины в последнее время часто можно встретить на улицах украинских городов. И хотя выглядят такие машины абсурдно, они пользуются высоким спросом, как свадебный транспорт.

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Неизвестно, кто и когда придумал объединить карету с лимузином, но факт остается фактом – идея прижилась и даже распространяется. В галерее вы найдете несколько наиболее знаковых примеров подобного тюнинга.

Базой для "генетических экспериментов" автослесарей и жестянщиков становятся самые разные автомобили, формы которых, порой, совершенно не совпадают с дизайном надстроек, которые напоминают кареты. Внедорожник Cadillac Escalade и старая "Волга" ГАЗ-21, неоклассический Chrysler PT Cruiser и модерновый Nissan Juke... Издевательства над эстетами продолжаются, а машина, которая не терзала бы сердце своим видом, все еще не найдена.

Фото: лимузины-кареты / из свободных источников

Каретные кабины – не единственная беда создателей лимузинов на постсоветском пространстве. Экспериментаторы не останавливаются и придумывают новые способы как заработать на свадебных фотосессиях. А это значит, что у кого-то на семейной фотографии в рамочке будет одна из этих псевдо-карет или растянутая реплика Lamborghini Aventador.

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