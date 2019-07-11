Законопроект, який регламентує різні права між електромобілями та автомобілями з ДВС, сьогодні був прийнятний Верховною Радою України. Документ з номером 10405 вже отримав статус закону.

Законопроект, нехай і не з першої спроби, але завдяки наполегливій підтримці головуючого на пленарному засіданні Андрія Парубія, отримав 233 голоси “за” основу і в цілому, і відповідно, після підпису Президента та офіційного опублікування стане законом.

Читайте також: В Україні фіксують феноменальне зростання продажів мотоциклів

Завдяки цьому документу на електричні автомобілі в Україні видаватимуться спеціальні номерні знаки з зеленими буквами та цифрами. З’являться нові дорожні знаки “Для електромобілів”, “Крім електромобілів” та “Станція зарядки електромобілів”. А власники бензинових і дизельних авто, якщо займуть місце біля зарядної станції для електрокарів, будуть змушені розлучитись із сумою від 340 до 510 гривень.

Зауважимо, що для вступу в силу цього закону його ще повинен підписати Президент. Враховуючи напружені відносини між головою держави та діючим парламентом, існує ймовірність ветування навіть такого закону. Якщо він все ж отримає підпис президента, то має набути чинності 1 січня 2020 року.

Нагадаємо, що вже зараз електромобілі мають дуже суттєві преференції з боку держави. Вони фактично звільнені від сплати всіх митних платежів, включаючи навіть мито та ПДВ.

Також цікаво: Як вибрати мотошколу: 5 слушних порад