Президента Володимира Зеленського на велосипеді ми так і не побачили, зате його кортеж неодноразово вже потрапляв в об'єктиви камер. Та й вулиці як і раніше перекривають, і далеко не всім такий розклад до душі.

Це відео зняли на столичному проспекті Григоренка. Його перекрила поліція, щоб пропустити кортеж Зеленського, що складається з дев'яти авто.

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Природно, на дорозі утворилася немаленька пробка. Багатьом водіям це не сподобалося, а тому президентський кортеж зустріли дружним натисканням на клаксони.

В Управлінні держохорони поспішили спростувати новину і повідомити, що в той день перекривали дороги для прем'єра Молдови Майї Санду. Втім, в коментарях до відео жителі Позняків повідомляють, що вулиці там почали перекривати регулярно.

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