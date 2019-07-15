Главные законодательные инициативы для автомобильного сектора, ставшие законами в течение деятельности Верховной Рады восьмого созыва, которая досрочно прекращает свои полномочия.

Отношение к Верховной Раде и народным депутатам в обществе неоднозначное, но, скорее, с преобладающим негативным окрасом. Всё потому, что до сих пор многие политики применяют давно устаревшую и неэффективную тактику поливания грязью оппонентов, нагнетая уровень общего недоверия и пренебрежения к государственным институтам.

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Здравый смысл подсказывает, что вместо "срезания" чужих рейтингов лучше сосредоточиться на собственных полезных для общества поступках, если таковые были, и говорить о них. А если таких еще не было – сконцентрироваться на планах, четких, понятных, практичных, полезных.

Руководствуясь тем же здравым смыслом, мы решили собрать ключевые инициативы парламента, которые стали законами, и, соответственно, принесли изменения в нашу с вами автомобильную жизнь. Приглашаем просмотреть, что было сделано Верховной Радой восьмого созыва для всех нас, автомобилистов.

Закон О Национальной полиции

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Сразу заметим: речь не о реформе в целом, или любимой многими теме "битых Приусов". Закон, который дал старт и возможность продолжения правоохранительной реформы, был принят. Что, соответственно, дает возможности для его выполнения и построения качественной структуры в целом. Было бы желание.

Отмена ввозной пошлины на электромобили

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Пошлину на электромобили отменили! Этот закон можно смело считать первым шагом от законотворцев, направленным на развитие электромобильного транспорта в Украине. Тогда, в 2016-м, этот сегмент был почти незаметным, а электромобили, еще и за немалые деньги, покупали разве что техно-фанаты. Однако уменьшение налоговой нагрузки, по крайней мере, пошлины, дало толчок для развития рынка, который стремительно растет и по сей день.

Закон о Трейд-ин

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Как до принятия этого закона можно было легально продавать автомобили на комиссионных площадках? Ответ: никак. "Автокомисы" придумывали обходные пути, такие как "услуги хранения", "автостоянка", "консультационные услуги" и тому подобное, чтобы на самом деле покупать и продавать подержанные автомобили. Так приходилось делать потому, что в НКУ было требование уплаты НДС от всей суммы сделки (стоимости автомобиля), соответственно, такой путь был неприемлемым для автобизнеса.

Принятие изменений в НКУ дало возможность комиссионным площадкам торговать "по-белому", платя НДС только от заработанной суммы, а не от стоимости целой машины. Автомобилисты получили еще один инструмент, который помогает купить или продать автомобиль.

"Закон 3251"

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Автомобильное сообщество настолько внимательно следило за развитием событий вокруг проекта №3251, что когда он стал законом, в народе его и дальше называли по регистрационному номеру – "3251". Оно и не удивительно, что документу уделяли столько внимания: он стал первым законом, которым были снижены налоги на подержанные автомобили. И это открыло "окно в Европу" для "гонщиков" и простых граждан, которые давно ждали возможности "пригнать" подержанную машину для себя и заплатить при этом посильные налоги.

К тому же, этот закон стал основой для последующих инициатив по ослаблению налогового давления, поскольку им доказано (да, принцип Лаффера пришлось еще раз доказывать), что при меньшем размере растаможки в бюджет поступает значительно больше средств. А граждане, в свою очередь, получают возможность выбирать не только между "Ланосом" и "Сенсом", но и среди всего массива авто, доступных на европейских вторичных рынках. Правда, согласно этому закону авто не могло быть старее 2010 года выпуска и только легковое, но и этого тогда было достаточно для десятков тысяч автомобилистов, которые приобрели себе "свеже пригнанные" машины по этому закону.

Высокие штрафы за "пьянку"

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Взыскание от 10 до 40 тысяч гривен и лишение водительских прав на срок от 1 до 10 лет были введены этим законом. Это позже в МВД будут жаловаться, что только 10% дел, вынесенных по 130-й статье Админкодекса, заканчиваются уплатой штрафа, а патрульные ежедневно будут отлавливать около тысячи нетрезвых водителей. Но на то время это был прогрессивный шаг, без которого ситуация с алкашами за рулем была бы значительно хуже. Забегая вперед, отметим, что с 2020 года ответственность за нетрезвое управление транспортом переносится в Уголовный кодекс.

Закон "о круговом движении"

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Как в Европе: Правила проезда круговых перекрестков в Украине заменены на "Преимущество в движении на перекрестках, где организовано круговое движение, предоставляется транспортным средствам, которые двигаются по кругу" – таков смысл этого документа. Однако, несмотря на лаконичность самого закона, юристам пришлось его расшифровывать, так как на практике не все то, что выглядит как "круг", является таковым на самом деле.

Введение Евро-6 перенесено на 2020 год

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Если бы не этот закон, еще бы с 2018 года все автомобили, как новые, так и бывшие в употреблении, должны были бы соответствовать новейшему экологическому стандарту Евро-6. Понятно, что это фактически парализовало рынок "свеже пригнанных", и привело бы к удорожанию новых автомобилей, как импортных, так и произведенных в Украине. Евро-6 будет введен с 1 января 2020 года, для всех автобусов, грузовиков и легковых автомобилей. Для легковушек с пробегом (благодаря другому закону, но отметим здесь, чтобы избежать путаницы) останется действовать Евро-2.

Новые штрафы за нарушение правил парковки

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Этим документом введена повышенная ответственность за неправомерное пользование местами для парковки автомобилей лиц с инвалидностью. Штраф за такое нарушение – 1020 грн. Кроме этого, автомобиль нарушителя могут увезти на штрафплощадку с помощью эвакуатора.

Нулевая растаможка на электромобили

К нулевой пошлине, которая ранее на постоянной основе была введена для электромобилей, добавили нулевой акциз и НДС. Временно, на год (в течение 2018-го). В результате эти "нули" позволили украинскому рынку электромобилей вырасти втрое!

Закон о "письмах счастья"

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Закон этот был принят еще в 2018 году, а первые инспекторы по парковке, которые оформляют настоящие штрафы, начали работать только весной-летом 2019-го, и то не во всех городах. В конце концов, так же, как и камеры автофиксации нарушений парковки и эвакуаторы... Однако не следует расслабляться – пусть понемногу, но все же государство наводит порядок с "героями парковки".

Главная проблема этого закона в том, что ответственность за неправильную парковку (как и за любое нарушение, зафиксированное в автоматическом режиме) несет не водитель-нарушитель, а владелец транспортного средства.

Заезд в Украину без сертификата

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Странная ситуация складывалась до вступления в силу этого закона: чтобы заехать на территорию Украины на машине, которая будет подлежать растаможиванию, нужно было предоставить сертификат... получить который можно только на территории Украины, после предоставления авто на осмотр! Даже при таких странных требованиях, "гонщики" все равно машины завозили. Закон же ликвидировал эту правовую чушь, и теперь завозить авто можно официально без сертификата, а получать его уже впоследствии, перед процедурой таможенного оформления в региональной таможне.

Искренне говоря, сертификация автомобилей в Украине, по своей сути, является коррумпированной процедурой. Гораздо проще и правильнее просто признавать действительными сертификаты, выданные в европейских странах, а если автомобиль подержанный и уже стоял на учете в Европе – вообще обходиться без сертификации. Надеемся, что Верховная Рада девятого созыва урегулирует этот вопрос.

"Комитетские" законы "о евробляхах"

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Наибольшее изменение правил растаможивания легковых автомобилей, которое состоялось за всю историю независимости. Высокие (фактически – заградительные) ставки акциза на подержанные легковушки были переведены в формулу, а "проходные" экологические стандарты смещены к Евро-2. До принятия этих законов было несколько масштабных всеукраинских акций, организованных активистами, которые впоследствии переросли в диалог с властью, а именно с Комитетом по вопросам налоговой и таможенной политики под руководством Нины Южаниной. Также в разработке этих документов принимали участие министерства, налоговики, таможенники и силовики.

В результате новыми, уже действующими на постоянной основе правилами воспользовались около 300 тысяч автомобилистов – как тех, что раньше имели "евробляхи", так и таких, которые попутно "пригнали" себе авто из-за границы. Конечно, есть критики, которые считают, что это решение нельзя называть "дать всем доступную растаможку". Однако и со статистикой не поспоришь, а она показывает, что именно по этим правилам состоялось растаможивание рекордного для Украины количества автомобилей с пробегом.

Дальнейшие льготы на растаможку электромобилей

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Благодаря этому решению электромобили можно ввозить с почти нулевой растаможкой. Почти – потому что таки придется платить символический акциз, в размере 1 евро за 1 кВт*ч емкости АКБ электрокара, что, согласитесь, действительно немного. Пошлина нулевая, НДС тоже не будет взиматься до конца 2022 года. Хороший вариант для тех, у кого рука не поднимается платить немалый акциз за бензиновые или дизельные моторы, особенно больших объемов, да и вообще для всех желающих, наконец, перейти на электричество.

Языковой закон

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Что этот документ меняет для автомобилистов: интерфейсы программного обеспечения, как на устройствах автомобилей, так и в мобильных приложениях, должны быть на государственном, то есть украинском языке. Закон не запрещает использование других языков, так же как не внедряет штрафы за включение в меню отличного от украинского интерфейса. Однако производитель или продавец должен обеспечить наличие в бортовой электроники возможности "общаться" на украинском. Это же касается инструкций и другой документации на автомобили.

Уголовная ответственность за алкоголь

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Чуть выше мы упоминали о законе, которым были введены повышенные штрафы за управление ТС под воздействием алкоголя, а вместе с этим отметили, что процент выполнения взысканий остается невероятно низким. Данный закон продлит срок давности рассмотрения дела с действующих сейчас 3 месяцев, до 2 лет, что исключит возможность "затягивания" процесса, чем обычно и злоупотребляют нарушители. Да и сам факт наличия уголовного дела в прошлом – вещь явно не самая приятная. Посмотрим, как изменится количество нарушителей после 1 января 2020 года, когда эти нормы начнут действовать.

+90 дней "евробляхам"

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Срок, когда должны быть введены жесткие санкции против "евроблях", истек 24 мая. Однако, идя навстречу активистам, которые в очередной раз собрались под стенами ВР, были добавлены еще 90 дней до периода "нештрафования". Чтобы все те, у кого до сих пор есть "евробляха", наконец успели ее "легализовать".

Зеленые номера электромобилям

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Места для зарядки электромобилей, начиная с 1 января 2020 года, будут отмечены специальными дорожными знаками, а владельцам электромобилей будут выдаваться отдельные номерные знаки с буквами и цифрами зеленого цвета. Еще один, довольно полезный "бонус" электромобильному сообществу!

Вот такой оказалась производительность Верховной Рады восьмого созыва фактически за 5 лет работы — по крайней мере, в отношении дел граждан-автомобилистов. Конечно, могло бы быть и больше законов, больше полезных изменений для автомобилистов, и не только для них. Однако, совсем скоро нас ждут внеочередные парламентские выборы, и за законотворческую работу возьмется уже Рада девятого созыва.