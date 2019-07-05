Сейчас продолжаются предварительные и сертификационные испытания четырехосного шасси КрАЗ-7133В4-600 колесной формулы 8х4 с двигателем WP10 (Евро-6).

С целью сертификации КрАЗ-7133В4-600 испытания проводятся на соответствие требованиям Правил ЕЭК ООН. Следующие этапы в процедуре сертификации – согласование разработанных ТУ с ГП "Госавтотрансниипроект" и Главным Сервисным Центром МВД Украины и идентификация в одной из официальных лабораторий, в соответствии с решением Органа по сертификации.

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Мы уже сообщали о проведении комплекса сертификационных испытаний традиционных серийных автомобилей с капотной компоновкой: трехосного полноприводного КрАЗ-6322-06 и двухосного полноприводного КрАЗ-5233ВЕ-600 с двумя типами дизельных двигателей производства ведущей китайской моторостроительной компании Weichai Power WP10 (Евро-6) мощностью 375 к.с. и WP7 (Евро-6) мощностью 300 к.с.

Четырехосное шасси КрАЗ-7133В4-600 колесной формулы 8х4 с компоновкой "кабина над двигателем" предназначен для монтажа установок промышленного назначения, технологического оборудования и эксплуатации по всем видам дорог. Проектировщики шасси руководствовались требованиями ПДД о максимально допустимой нагрузке на ось, что обеспечит соблюдение технических норм для передвижения ТС по дорогам общего пользования без специального разрешения.

Технические характеристики нового транспортного средства: силовая установка включает 375-сильный двигатель Евро 6, агрегатированный с механической КЗП и однодисковым сцеплением нажимного типа. Тип привода тормозной системы - пневматический от компрессора двигателя, с системой ABS. Кабина с бескапотной компоновкой, имеет место для отдыха, дневная низкая, с высоким уровнем комфорта, оборудована кондиционером. В ней – функциональная панель приборов, рулевой механизм интегрального типа с встроенным гидроусилителем, регулируемая рулевая колонка, электрические стеклоподъемники.

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Напомним, что экологический стандарт "Евро 6" в ЕС действует с сентября 2015 года. В Украине Верховная Рада сначала отсрочила введение стандарта экологической безопасности на 1 января следующего года, а уже 6 июня ц.г. - парламент принял решение перенести этот срок уже на 2025 год. К сожалению, не были учтены интересы отечественных автопроизводителей, среди которых и "АвтоКрАЗ", которые вкладывают значительные средства и усилия, чтобы уже сегодня их техника соответствовала новым стандартам экологической безопасности. Единственный в Украине производитель большегрузной техники - "КрАЗ", в очередной раз доказывает, что его продукция безопасна и отвечает требованиям нового экологического стандарта.