Наразі тривають попередні та сертифікаційні випробування чотиривісного шасі КрАЗ-7133В4-600 колісної формули 8х4 із двигуном WP10 (Євро-6).

Із метою сертифікації КрАЗ-7133В4-600 випробування проводяться на відповідність вимогам Правил ЄЕК ООН. Наступні етапи у процедурі сертифікації – погодження розроблених ТУ з ДП "ДержавтотрансНДІпроект" і Головним Сервісним Центром МВС України та ідентифікація в одній із офіційних лабораторій, згідно з рішенням Органу з сертифікації.

Читайте також: До чого призведе повернення техогляду в Україні: думка експертів

Ми вже повідомляли про проведення комплексу сертифікаційних випробувань традиційних серійних автомобілів із капотним компонуванням: тривісного повнопривідного КрАЗ-6322-06 та двовісного повнопривідного КрАЗ-5233ВЕ-600 з двома типами дизельних двигунів виробництва провідної китайської моторобудівної компанії "Weichai Power" WP10 (Євро 6) потужністю 375 к.с. та WP7 (Євро 6) потужністю 300 к.с.

Чотиривісне шасі КрАЗ-7133В4-600 колісної формули 8х4 із компонуванням "кабіна над двигуном" призначене для монтажу установок промислового призначення, технологічного обладнання та експлуатації усіма видами доріг. Проектувальники шасі керувалися вимогами ПДР щодо максимально допустимого навантаження на вісь, що забезпечить дотримання технічних норм для пересування КТЗ дорогами загального користування без спеціального дозволу.

Технічні характеристики нового транспортного засобу: силова установка включає 375-сильний двигун Євро 6, агрегатований із механічною КЗП та однодисковим зчепленням натискного типу. Тип приводу гальмівної системи – пневматичний від компресора двигуна, із системою ABS. Кабіна із безкапотним компонуванням, має місце для відпочинку, денна низька, із високим рівнем комфорту, обладнана кондиціонером. У ній – функціональна панель приладів, рульовий механізм інтегрального типу з вбудованим гідропідсилювачем, регульована рульова колонка, електричні склопідіймачі.

Читайте також: Рекорд: в Україні виписали 154 тисячі євро штрафу за перевантаження

Нагадаємо, що екологічний стандарт "Євро 6" в ЄС діє з вересня 2015 року. В Україні Верховна Рада спочатку відтермінувала введення стандарту екологічної безпеки на 1 січня наступного року, а вже 6 червня ц.р. парламент прийняв рішення перенести цей термін уже на 2025 рік. На жаль, не було враховано інтереси вітчизняних автовиробників, серед яких і "АвтоКрАЗ", що вкладають значні кошти та зусилля, щоб уже сьогодні їх техніка відповідала новим стандартам екологічної безпеки.