Вчора в Миколаївській області поліція та Укртрансбезпека затримали чотири сильно перевантажені вантажівки одного перевізника. Сума штрафу за склала 154 тисячі євро.

Завдяки спільній роботі Управління Укртрансбезпеки у Миколаївській області, Патрульній поліції у Миколаївській області та ГУ Національної поліції у Миколаївській області на перевізника, який здійснював перевезення великогабаритного вантажу з сумнівними дозволами на вантаж, складено ряд адміністративних документів загальною сумою на 154 тисячі євро.

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Інспекторами Управління Укртрансбезпеки складено Акти за ст. 48 Закону України “Про автомобільний транспорт” та здійснено нарахування плати за проїзд з перевищенням габаритно-вагових параметрів на суму: 30 253,5, 30 253,5, 30 253, 5 та 63 423,0 євро відповідно на кожний транспортний засіб, йдеться у релізі Укртрансбезпеки.

Наразі всі вантажні автомобілі не допущені до руху автодорогами Миколаївської області до отримання відповідних дозволів та сплати нарахованих штрафних санкцій.

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