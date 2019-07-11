Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров уволила с должности прокурора отдела процессуального руководства по делам следственного отдела управления преступлений, совершенных на временно оккупированных территориях, ГПУ, Александра Савку, за пьянку за рулем.

В феврале в Киеве патрульные остановили автомобиль Hyundai Tucson, водителем которого оказался прокурор. По данным полиции, Савка управлял автомобилем в нетрезвом виде. Патрульные заметили неустойчивую походку и запах алкоголя от водителя. В присутствии двоих свидетелей прокурор отказался от медицинского осмотра.

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Полицейские составили протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 130 КУоАП, который направили в суд. В мае 2019 года суд закрыл дело в связи с истечением сроков привлечения к ответственности. Прокурор Савка свою вину не признавал.

Он пояснил, что в нерабочее время встретился со знакомыми возле бильярдного клуба, куда приехал на своем автомобиле. В машине знакомые втроем распили коньяк, после чего он вызвал такси и заказал услуги дополнительного водителя, который бы отвез его домой.

По словам Савки, его знакомые ушли, а он остался в машине ждать “драйвера”. Позже к нему подъехали патрульные и утверждали, что он ездил в нетрезвом состоянии. Кроме того, патрульные утверждали, что прокурор припарковался в неположенном месте – на пешеходном переходе. Водитель перепарковался, проехав, по его словам, не больше двух метров. В связи с этим, Савка утверждал, что патрульные спровоцировали его, в результате чего он действительно управлял авто, чтобы перепарковаться, поэтому от проверки на алкоголь он отказался.

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Патрульные сообщили, что водитель вел себя вызывающе и пренебрежительно, хотя о месте работы не сообщал. Записи с портативного видеорегистратора сотрудников патрульной полиции свидетельствуют, что на законное требование полицейского предоставить водительское удостоверение и другие документы Савка с пренебрежительной интонацией несколько раз сказал: “Модный такой?... я тебя спрашиваю!”, а также в приказной форме посоветовал работнику полиции: “не мудрить...”.

КДКП считает, что несоблюдение Савкой правил прокурорской этики и поведения не может быть оправдано никакими обстоятельствами и является несовместимым с дальнейшим занятием им какой-либо должности в органах прокуратуры. Комиссия направила в ГПУ копию решения для применения взыскания в виде увольнения с должности.

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