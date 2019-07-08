Новая технология суперчеткого фото может различать лица водителя и телефон, который он держит в руке.

В австралийском штате Новый Южный Уэльс начали работать новые дорожные камеры с высоким разрешением. Они разработаны для того, чтобы фотографировать автомобилистов, использующих мобильные телефоны и другие электронные устройства во время вождения.

После шестимесячного испытания в Сиднее и вблизи него, в этом штате было принято новое законодательство, которое позволяет использовать подобные камеры.

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Новые камеры снимают всех автомобилистов, проезжающих мимо. Затем снимки сортируются компьютером с помощью искусственного интеллекта, а со временем проверяются людьми. Только после этого нарушителям выписывается штраф.

В разных штатах Австралии различные штрафы за использование мобильного за рулем – от 337 до 534 австралийских долларов. Впрочем, один из штатов планирует увеличить этот штраф до 1000 долларов, а за повторное нарушение изымать водительское удостоверение.

Напомним, что на камеры автофиксации в Украине потратят миллиарды гривен.