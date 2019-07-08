Нова технологія суперчіткого фото може розрізняти обличчя водія та телефон, який він тримає у руці.

В австралійському штаті Новий Південний Уельс почали працювати нові дорожні камери з високою роздільною здатністю. Вони розроблені для того, щоб фотографувати автомобілістів, які використовують мобільні телефони та інші електронні пристрої під час водіння.

Після шестимісячного випробування в Сіднеї та поблизу навколо нього, в цьому штаті було прийнято нове законодавство, яке дозволяє використовувати подібні камери.

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Нові камери знімають всіх автомобілістів, які проїжджають повз них. Потім знімки сортуються комп'ютером за допомогою штучного інтелекту, а згодом ще раз перевіряються людьми. Тільки після цього порушникам виписується штраф.

В різних штатах Австралії різні штрафи за використання мобільного за кермом – від 337 до 534 австралійських доларів. Втім, один з штатів планує збільшити цей штраф до 1000 доларів, а за повторне порушення вилучати водійське посвідчення.

Нагадаємо, що на камери автофіксації в Україні витратять мільярди гривень.