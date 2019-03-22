У 2019 році на реалізацію Державної програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні передбачено понад 2 млрд грн. Про це повідомив заступник міністра інфраструктури України Юрій Лавренюк.

"У рамках цього фінансування в першу чергу планується вжити таких заходів:

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введення контролю водіїв та перевірки виконання основних елементів безпеки;

забезпечення функціонування систем автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху для автомобільних доріг загального користування державного значення;

закупівля стаціонарних пристроїв контролю швидкості на дорогах загального користування;

закупівля мобільних пристроїв контролю за дотриманням правил дорожнього руху з функціями фото– і відеофіксації, які будуть встановлені в спеціальних транспортних засобах патрульної поліції України;

забезпечення заходів щодо поліпшення безпечної поведінки учасників дорожнього руху, зокрема, дітей шкільного віку світловідбиваючими елементами;

забезпечення заходів по реагуванню та управління наслідками дорожньо-транспортних пригод;

заходи з розробки, впровадження та вдосконалення систем зберігання даних", – розповів Лавренюк.

Нагадаємо, що система автоматичної фіксації порушень ПДР обіцяє величезні витрати для водіїв. За словами першого заступника начальника Департаменту патрульної поліції Олексія Белошицкого одна камера, яка працює в тестовому режимі в Києві на вулиці Олени Теліги, протягом місяця зафіксувала понад 20 тисяч порушень. При нинішніх штрафах в 255-510 грн кожна така камера здатна приносити від п'яти до десяти мільйонів гривень щомісяця.

Раніше міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков говорив, що всього буде встановлено близько тисячі камер автоматичної фіксації порушень ПДР.

Основною помилкою впровадження автоматичної фіксації порушень ПДР експерти називають відсутність індивідуальності покарання. Відповідно до закону "лист щастя" з пропозицією сплатити штраф або оскаржити його приходитиме юридичному власнику автомобіля, а не водієві, який вчинив порушення. У розвинених країнах цю проблему вирішують за допомогою фіксації особи порушника, але у нас це неможливо з ряду причин.

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