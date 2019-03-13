Введення автоматичної фотофіксації порушень Правил дорожнього руху вже виходить на фінішну пряму. Вже цього літа юридичним власникам автомобілів будуть присилати "листи щастя" з вимогою оплатити штраф.

Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький повідомив, що одна камера автоматичної фіксації у тестовому режимі за місяць зафіксувала понад 20 тис. порушень.

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“У Києві на вулиці Олени Теліги встановлена камера для фіксації порушень, яка протягом лише одного місяця зафіксувала понад 20 тисяч порушень. Ця камера зараз працює у тестовому режимі, це якраз камера автоматичної фіксації порушень”, сказав Олексій Білошицький.

Отже виходить, що при штрафах 255-510 гривень одна така камера здатна приносити від п’яти до десяти мільйонів гривень щомісяця. Причому сплачувати штрафи зафіксовані в автоматичному режимі будуть не водії, що вчинили правопорушення, а юридичні власники автомобілів, або відповідальні особи.

Не зважаючи на очевидну економічну вигоду встановлення камер автоматичної фотоціксації Олексій Білошицький заявляє що це не комерційний проект. “У нас немає жодних задач щодо штрафів ані з цього приводу, ані з будь-яких інших порушень. На карті публікуються місця застосування приладів вимірювання швидкості, зазначається їх кількість. Обов’язково встановлені дорожні знаки, які повідомляють водія про те, що на цій ділянці можливе вимірювання швидкості, тобто використання приладів фото- відео фіксації”, каже пан Білошицький.

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