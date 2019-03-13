Введение автоматической фотофиксации нарушений Правил дорожного движения уже выходит на финишную прямую. Уже этим летом юридическим владельцам автомобилей будут присылать "письма счастья" с требованием оплатить штраф.

Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий сообщил, что одна камера автоматической фиксации в тестовом режиме за месяц зафиксировала более 20 тыс. нарушений.

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“В Киеве на улице Елены Телиги установлена камера для фиксации нарушений, которая в течение только одного месяца зафиксировала более 20 тысяч нарушений. Эта камера сейчас работает в тестовом режиме, это как раз камера автоматической фиксации нарушений”, – сказал Алексей Белошицкий.

Получается что при штрафах 255-510 гривен одна такая камера способна приносить от пяти до десяти миллионов гривен. Причем платить штрафы, зафиксированные в автоматическом режиме будут не водители, совершившие правонарушения, а юридические владельцы автомобилей, или ответственные лица.

Несмотря на очевидную экономическую выгоду установки камер автоматической фотофиксации Алексей Белошицкий заявляет что это не коммерческий проект.

“У нас нет никаких задач относительно штрафов ни по этому поводу, ни по каким-либо другим нарушениям. На карте публикуются места применения приборов измерения скорости, указывается их количество. Обязательно установлены дорожные знаки, которые сообщают водителю о том, что на этом участке возможно измерение скорости, то есть использование приборов фото- и видеофиксации”, – говорит г-н Белошицкий.