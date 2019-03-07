На пленарному засіданні Київської міської ради депутати прийняли проект рішення про вдосконалення системи організації паркувального простору в місті Києві.

Відповідно до нових правил, долю сотень паркувальних майданчиків вирішуватиме відкритий конкурс в системі Прозоро.Продажі. Йдеться про продаж прав на розміщення або облаштування парковок, якими опікується КП "Київтранспарксервіс". Департамент транспортної інфраструктури КМДА та комунальне підприємство мають три місяці, аби запустити всі необхідні процедури.

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"Ми змінюємо систему управління, яку отримали у спадок. Вона – неефективна та корупційна. Абсолютно прозорі умови для ведення бізнесу – гарантія чесної конкуренції у роботі підприємців у нашому місті та надходжень до бюджету столиці. Це запорука того, що до нас будуть приходити інвестори, що Київ стане заможним містом", – сказав Віталій Кличко.

"Окрім того, всі попередні договори з ФОП-ами, а таких біля 600, на продаж майданчиків відтепер відмінять, а вільні адреси виставлять на прозорий конкурс, де реалізують за вигідними для міста цінами. Це рішення – класичний спосіб боротьби з корупцією і заміна ручного управління єдиним правилом", – каже співавтор рішення, депутат Київради Ольга Балицька.

Мер Києва Віталій Кличко нагадав, що завдяки системі Prozzoro місто уже зекономило мільярди гривень. Так, наприклад, раніше столиця отримувала лише 280 тисяч гривень в рік від здачі в оренду місць для об’єктів пересувної торгівлі. Після залучення до цього процесу системи Prozzoro надходження до бюджету міста тільки від пересувних кав’ярень сягнули 900 тисяч гривень у рік.

Рішення підтримали 64 депутати.