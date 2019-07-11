Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів звільнила з посади прокурора відділу процесуального керівництва у справах слідчого відділу управління злочинів, скоєних на тимчасово окупованих територіях ГПУ, Олександра Савку через п’янку за кермом.

У лютому в Києві патрульні зупинили автомобіль Hyundai Tucson, водієм якого виявився прокурор. За даними поліції, Савка керував автомобілем в нетверезому вигляді. Патрульні помітили нестійку ходу і запах алкоголю від водія. У присутності двох свідків прокурор відмовився від медичного огляду.

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Поліцейські склали протокол про адміністративне правопорушення за ч.1 ст. 130 КУпАП, який направили в суд. У травні 2019 року суд закрив справу у зв'язку із закінченням строків притягнення до відповідальності. Прокурор Савка свою провину не визнавав.

Він пояснив, що в неробочий час зустрівся зі знайомими у більярдного клубу, куди приїхав на своєму автомобілі. У машині знайомі втрьох розпили коньяк, після чого він викликав таксі і замовив послуги додаткового водія, який би відвіз його додому.

За словами Савки, його знайомі пішли, а він залишився в машині чекав «драйвера». Пізніше до нього під'їхали патрульні і стверджували, що він їздив в нетверезому стані. Крім того, патрульні стверджували, що прокурор припаркувався в недозволеному місці - на пішохідному переході. Водій перепарковаться, проїхавши, за його словами, не більше двох метрів. У зв'язку з цим, Савка стверджував, що патрульні спровокували його, в результаті чого він дійсно керував авто, щоб перепарковаться, тому від перевірки на алкоголь він відмовився.

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Патрульні повідомили, що водій поводився зухвало і зневажливо, хоча про місці роботи не повідомляв. Записи з портативного відеореєстратора працівників патрульної поліції свідчать, що на законну вимогу поліцейського надати водійське посвідчення та інші документи Савка з зневажливою інтонацією кілька разів сказав: «Модний такий? ... я тебе питаю! », А також в наказовій формі порадив працівникові поліції:« Не мудрувати ... ».

КДКП вважає, що недотримання Савкою правил прокурорської етики та поведінки не може бути виправдане жодними обставинами і є несумісним з подальшим заняттям ним будь-якої посади в органах прокуратури. Комісія направила в ГПУ копію рішення для застосування стягнення у вигляді звільнення з посади.

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