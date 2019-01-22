Абсолютні рекорди бувають різними…а інколи навіть дуже невтішними. Ось як у випадку з цим водієм, якого вчора патрульні зупинили в Київській області.

Автомобіль під час руху кидало від бордюра до бордюра. Патрульні припустили, можливо, водієві за кермом стало зле…

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Але, як виявилося, водієві за кермом було занадто добре. Так добре, що ледве говорив, ледве рухався і мало що розумів. Ознаки сильного алкогольного сп'яніння і просто вражаючий результат тесту — 5,0 проміле алкоголю.

Попри те, що побив рекорд (до цього було 4,94) водій взагалі заперечував факт вживання ним алкоголю.

Нагадаємо, що допустима норма алкоголю за законом - до 0,2 проміле. Вже понад 3,0 проміле вважається критичним станом і алкогольним отруєнням. А от 5,0 — відносно смертельна доза.