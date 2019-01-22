Абсолютные рекорды бывают разными... а иногда даже очень неутешительными. Вот как в случае с этим водителем, которого вчера патрульные остановили в Киевской области.

Автомобиль во время движения бросало от бордюра до бордюра. Патрульные предположили, что, возможно, водителю за рулем стало плохо...

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Но, как оказалось, водителю за рулем было слишком хорошо. Так хорошо, что едва говорил, едва двигался и мало что понимал. Признаки сильного алкогольного опьянения и просто впечатляющий результат теста – 5,0 промилле алкоголя.

Несмотря на то, что побил рекорд (до этого было 4,94) водитель вообще отрицал факт употребления им алкоголя.

Напомним, что допустимая норма алкоголя по закону – до 0,2 промилле. Уже более 3,0 промилле считается критическим состоянием и алкогольным отравлением. А вот 5,0 – относительно смертельная доза.