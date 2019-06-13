За пять месяцев столичные патрульные привлекли к ответственности 5 034 водителей с признаками опьянения.

Чаще всего инспекторы выявляют водителей с признаками опьянения по пятницам, в период с 23 до 2 часов ночи.

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Напомним об ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения или отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения:

Впервые в течение года — 10.200 гривен штрафа и 1 год лишения права управления транспортными средствами;

За повторное в течение года совершение данного правонарушения — 20.400 гривен штрафа и 3 года лишения права управления транспортными средствами;

За три и более таких правонарушений в течение года — 40.800 гривен штрафа и 10 лет лишения права управления транспортными средствами.