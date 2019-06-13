За п'ять місяців столичні патрульні притягнули до відповідальності 5 034 водіїв з ознаками сп'яніння.

Найчастіше інспектори виявляють водіїв з ознаками сп'яніння по п'ятницях, в період з 23 до 2 години ночі.

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Нагадаємо про відповідальність за керування транспортним засобом в стані сп’яніння або відмову від проходження огляду на стан сп’яніння:

Вперше протягом року — 10.200 гривень штрафу та 1 рік позбавлення права керування транспортними засобами;

За повторне протягом року вчинення даного правопорушення — 20.400 гривень штрафу та 3 роки позбавлення права керування транспортними засобами;

За три та більше таких правопорушень протягом року — 40.800 гривень штрафу та 10 років позбавлення права керування транспортними засобами.