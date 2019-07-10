С третьего июля в Киеве инспекторы по парковке начали выписывать протоколы и оставлять предупреждения о нарушении правил дорожного движения.

Глава Инспекции, заместитель директора департамента транспортной инфраструктуры КГГА Дмитрий Рахматуллин рассказал, где и в каких случаях работают его сотрудники.

Где работают инспекторы по парковке?

На определенных маршрутах в центральной части города, где наблюдается самая большая проблема с парковкой (в частности в Печерском, Шевченковском и частично Голосеевском районах).

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За какие нарушения штрафуют инспекторы и какие штрафы?

Нарушение правил остановки и стоянки автомобиля (ч.1 статьи 122 КУоАП) – размещение автомобиля в зоне действия знаков 3.34 и 3.35 – штраф в размере 255 грн;

Нарушение правил остановки и стоянки автомобиля (ч. 3 статьи 122 КУоАП) – размещение автомобиля создает препятствия дорожному движению или угрозу безопасности движения, в том числе:

остановка ближе 30 метров от посадочных площадок общественного транспорта или от дорожного знака такой остановки с обеих сторон;

остановка на пешеходных переходах и ближе 10 метров от них с обеих сторон;

остановка ближе 10 метров от выездов с прилегающих территорий и непосредственно в месте выезда

остановка на перекрестках и ближе 10 метров от них с обеих сторон;

стоянка в местах, где создает препятствие для движения пешеходов,

За все эти нарушения предусмотрен штраф в размере 510 грн с временным задержанием (эвакуацией) автомобиля.

Как происходит наказание?

Из-за отсутствия на сегодня сертифицированных технических средств фотофиксации нарушений правил остановки, стоянки, парковки транспортных средств, функционирующих в соответствии с законодательством о защите информации, инспекторы по парковке фиксируют правонарушения в так называемом ручном режиме без пересылки материалов фиксации с доказательной базой правонарушения по информационно-телекоммуникационным сетям.

Непосредственно на месте совершения правонарушения инспектором по парковке печатается сообщение о привлечении к административной ответственности, которое размещается на лобовом стекле автомобиля.

Установление ответственного лица осуществляется инспектором по парковке по материалам фиксации в офисе инспекции путем доступа в установленном порядке в Единый государственный реестр транспортных средств МВД по соответствующему автоматизированному рабочему месту с использованием защищенного ключа с электронной подписью.

В связи с тем, что сегодня Реестр административных правонарушений в сфере безопасности дорожного движения МВД с электронным дистанционным доступом работает только в тестовом режиме (в ближайшее время ожидается его юридическое оформление), передача вынесенных постановлений об административных взысканиях в соответствующие подразделения МВД для внесения в реестр происходит ежедневно.

Вынесенные постановления об административных взысканиях с доказательной базой правонарушения направляются ответственным лицам – владельцам транспортных средств заказными письмами с уведомлением в установленные законодательством сроки (в течение трех дней со дня вынесения постановления об административном взыскании).

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Штрафуют ли за неуплату парковки?

Пока что нет. С введением в действие автоматизированной системы контроля оплаты стоимости услуг по парковке (АСКОП) инспекторы по парковке будут штрафовать и за неоплату парковки (ч.1 статьи 152-1 КУоАП) – штраф за каждые сутки пользования парковкой в ​​двадцатикратном размере от стоимости одного часа.

Инспекторы по парковке не имеют права принимать наличные в счет оплаты парковки или в счет оплаты штрафов, наложенных на месте совершения правонарушения – за это предусмотрен штраф в размере от 15 до 70 необлагаемых минимумов.

Когда автомобиль-нарушитель эвакуируют?

После завершения второго этапа инспекторы по парковке перейдут к третьему – временному задержанию (эвакуации) транспортных средств в случаях, определенных законодательством. Впрочем, во время второго этапа периодически инспекторы по парковке будут проводить эвакуацию.

Куда обращаться киевлянам, чтобы сообщить о нарушении правил парковки?

Киевляне могут оставлять информацию о нарушениях парковки через контакт-центр по номеру 15-51. Кроме того, можно позвонить в полицию на номер 102 и 0-800-300-516 (справочная служба КП "Киевтранспарксервис"). Полученная информация очень быстро передается и обрабатывается.

Напомним, как реагируют киевские водители на штрафы за неправильную парковку.