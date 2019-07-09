Нарушители скандалят и даже пытаются наехать на служащих.

С понедельника 8 июля сотрудники Инспекции по парковке города Киева начали выписывать штрафы злостным нарушителям парковки. По словам начальника Инспекции Дмитрия Рахматуллина, "акцент делается на неправильную парковку на остановках общественного транспорта, пешеходных переходах, малое расстояние от выездов на придворовые территории, на сужения дорог".

Сейчас инспекторы оставляют под "дворником" автомобиля информативное сообщение об постановление по административному нарушению правил дорожного движения. Само постановление должно прийти по почте в адрес нарушителя, по которому зарегистрирован автомобиль. Впрочем, нарушитель по реквизитам, указанным в сообщении, может самостоятельно оплатить штраф, ведь через две недели его размер удваивается.

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Пока Инспекторов по парковке в Киеве всего 10 человек, однако вскоре их будет вдесятеро больше. За несколько месяцев Инспекция по парковке обещает полностью автоматизировать систему.

Напомним, что нарушители могут найти себя на специальной интерактивной карте.