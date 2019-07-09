Порушники скандалять та навіть намагаються наїхати на службовців.

З понеділка 8 липня співробітники Інспекції з паркування міста Києва почали виписувати штрафи злісним порушникам паркування. За словами начальника Інспекції Дмитра Рахматулліна, "акцент робиться на неправильне паркування на зупинках громадського транспорту, пішохідних переходах, малу відстань від виїздів на придворові території, на звуженні доріг тощо".

Зараз інспектори залишають під "двірником" автомобіля інформативне повідомлення про постанову щодо адміністративного порушення правил дорожнього руху. Сама постанова має прийти поштою на адресу порушника, за якою зареєстрований автомобіль. Втім, порушник за реквізитами, вказаними в повідомленні, може самостійно сплатити штраф, адже через два тижні його розмір подвоюється.

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Поки що Інспекторів з паркування в Києві всього 10 чоловік, однак незабаром їх буде вдесятеро більше. За кілька місяців Інспекція з паркування обіцяє повністю автоматизувати систему.

Нагадаємо, що порушники можуть знайти себе на спеціальній інтерактивній карті.