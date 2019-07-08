Інспектори з паркування завершили етап "попереджень" та розпочали виписувати штрафи.

Про це на своїй сторінці в Фейсбук написав начальник Інспекції з паркування Києва Дмитро Рахматуллін.

Він також показав кілька фото з квитанціями штрафів на лобовому склі та пустий правий ряд вулиці Хрещатик у Києві.

Раніше інспектори з паркування лише попереджали водіїв про неправильне паркування або разом з патрульними та службою евакуації забирали автомобілі, які заважають руху, на штрафмайданчики.

Нагадаємо, які штрафи передбачені за стоянку у недозволених місцях..