Лише за минулий тиждень співробітниками КП "ЦОДР" переміщено на штрафмайданчик 31 транспортний засіб.

З 11 по 17 лютого співробітники КП “Центр організації дорожнього руху” у співпраці з працівниками Управління патрульної поліції у м. Києві примусово евакуювали та доставили на штрафмайданчик 31 транспортний засіб. Автомобілі були евакуйовані за порушення, які передбачені різними статтями Кодерску про адміністративні правопорушення.

Всі тимчасово затриманні транспортні засоби, які були евакуйовані в Києві, доставляються на спеціальний майданчик за адресою вул. Гната Хоткевича, 20Б.

Інформацію про тимчасово затримані автомобілі можна отримати, зателефонувавши за номером 102.

Нагадаємо, що активістів руху “ЗупиниЛося” збили на тротуарі.