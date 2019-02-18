Только за прошедшую неделю сотрудниками КП "ЦОДД" 31 транспортное средство перемещено на штрафстоянку.

С 11 по 17 февраля сотрудники КП “Центр организации дорожного движения” в сотрудничестве с работниками Управления патрульной полиции в г. Киеве принудительно эвакуировали и доставили на штрафплощадку 31 транспортное средство. Автомобили были эвакуированы за нарушения, предусмотренные различными статьями Кодекса об административных правонарушениях.

Все временно задержанные транспортные средства, которые были эвакуированы в Киеве, доставляются на специальную площадку по адресу ул. Гната Хоткевича, 20Б.

Информацию о временно задержанных автомобилях можно получить, позвонив по номеру 102.

Напомним, что активистов движения “ЗупиниЛося” сбили на тротуаре.