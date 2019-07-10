З третього липня в Києві інспектори з паркування розпочали виписувати протоколи та залишати попередження про порушення правил дорожнього руху.

Очільник Інспекції, заступник директора департаменту транспортної інфраструктури КМДА Дмитро Рахматуллін розповів, де і в яких випадках працюють його співробітники.

Де працюють інспектори з паркування?

На визначених маршрутах у центральній частині міста, де спостерігається найбільша проблема з паркуванням (зокрема у Печерському, Шевченківському та частково Голосіївському районах).

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За які порушення штрафують інспектори та які штрафи?

Порушення правил зупинки та стоянки автомобіля (ч.1 статті 122 КУПАП) – розміщення автомобіля в зоні дії знаків 3.34 та 3.35 – штраф у розмірі 255 грн;

Порушення правил зупинки та стоянки автомобіля (ч. 3 статті 122 КУПАП) – розміщення автомобіля, що створює перешкоди дорожнього руху або загрозу безпеці руху, у тому числі:

зупинка ближче 30 метрів від посадкових майданчиків громадського транспорту або від дорожнього знаку такої зупинки з обох боків;

зупинка на пішохідних переходах і ближче 10 метрів від них з обох боків;

зупинка ближче 10 метрів від виїздів з прилеглих територій і безпосередньо в місці виїзду;

зупинка на перехрестях та ближче 10 метрів від них з обох боків;

стоянка у місцях, де створює перешкоду для руху пішоходів,

За усі ці порушення передбачений штраф у розмірі 510 грн з тимчасовим затриманням (евакуацією) автомобіля.

Як відбувається покарання?

Через відсутність на сьогодні сертифікованих технічних засобів фотофіксації порушень правил зупинки, стоянки, паркування транспортних засобів, що функціонують згідно із законодавством про захист інформації, інспектори з паркування фіксують правопорушення у так званому ручному режимі без пересилки матеріалів фіксації з доказовою базою правопорушення по інформаційно-телекомунікаційних мережах.

Безпосередньо на місці вчинення правопорушення інспектором з паркування друкується повідомлення про притягнення до адміністративної відповідальності, яке розміщується на лобовому склі автомобіля.

Встановлення відповідальної особи здійснюється інспектором з паркування за матеріалами фіксації в офісі інспекції шляхом доступу у встановленому порядку до Єдиного державного реєстру транспортних засобів МВС з відповідного автоматизованого робочого місця з використанням захищеного ключа з електронним підписом.

У зв’язку з тим, що на сьогодні Реєстр адміністративних правопорушень у сфері безпеки дорожнього руху МВС з електронним дистанційним доступом працює лише в тестовому режимі (у найближчий час очікується його юридичне оформлення), передача винесених постанов про адміністративні стягнення до відповідних підрозділів МВС для внесення у реєстр відбувається щоденно.

Винесені постанови про адміністративні стягнення з доказовою базою правопорушення надсилаються відповідальним особам – власникам транспортних засобів рекомендованими листами з повідомленням у встановлені законодавством терміни (протягом трьох днів з дня винесення постанови про адміністративне стягнення).

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Чи штрафують за несплату паркування?

Поки що ні. З введенням в дію автоматизованої системи контролю оплати вартості послуг з паркування (АСКОП) інспектори з паркування будуть штрафувати і за неоплату паркування (ч.1 статті 152-1 КУПАП) – штраф за кожну добу користування паркувальним майданчиком у двадцятикратному розмірі від вартості однієї години.

Інспектори з паркування не мають права брати готівку в рахунок оплати паркування або в рахунок оплати штрафів, накладених на місці вчинення правопорушення - за це передбачено штраф у розмірі від 15 до 70 неоподатковуваних мінімумів.

Коли автомобіль-порушник евакуюють?

Після завершення другого етапу інспектори з паркування перейдуть до третього – тимчасового затримання (евакуації) транспортних засобів у випадках, визначених законодавством. Втім, під час другого етапу періодично інспектори з паркування проводитимуть евакуацію.

Куди звертатися киянам, щоб повідомити про порушення правил паркування?

Кияни мають змогу залишати інформацію про порушення паркування через контакт-центр за номером 15-51. Крім того, можна зателефонувати до поліції на номер 102 та 0-800-300-516 (довідкова служба КП "Київтранспарксервіс"). Отримана інформація максимально швидко передається та опрацьовується.

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