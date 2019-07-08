Инспекторы по парковке завершили этап "предупреждений" и начали выписывать штрафы.

Об этом на своей странице в Фейсбук написал начальник Инспекции по парковке Киева Дмитрий Рахматуллин.

Он также показал несколько фото с квитанциями штрафов на лобовом стекле и пустой правый ряд улицы Крещатик в Киеве.

Ранее инспекторы по парковке только предупреждали водителей о неправильной парковке или вместе с патрульными и службой эвакуации забирали автомобили, которые мешают движению, на штрафплощадки.

Напомним, какие штрафы предусмотрены за стоянку в неположенных местах.