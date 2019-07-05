Інспектори з паркування вносять на неї фото та дані автомобіля-порушника, а також інформацію про місце, куди його евакуювали.

На сайті "Київсіті" з'явився шар карти Києва, на якому можна побачити порушників паркування. Це стало можливим завдяки появі 44-го інформаційного шару карти інформаційно-аналітичної системи "Майно" з даними про штрафи за паркування.

Інспектори з паркування, які виписуватимуть штрафну квитанцію на неправильно припаркований автомобіль, на місці вноситимуть дані про транспорт та адресу штрафмайданчика на сайт системи "Майно".

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Крім того, онлайн-реєстрація штрафів розвантажить операторів та дозволить їм працювати швидше та якісніше. Ознайомитись із шаром "Штрафи за паркування" можна тут.

На ньому можна знайти місце порушення, фото автомобіля-порушника та штрафмайданчик, на який евакуювали цей транспортний засіб.

Нагадаємо, що в столиці за тиждень екакуювали 20 автомобілів.