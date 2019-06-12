Акційний тариф на новому паркінгу біля терміналу D скасовано.

З 12 червня вартість послуг паркування на багаторівневій стоянці біля терміналу D аеропорту "Бориспіль" зібльшили. Якщо з часу відкриття цієї парковки тут можна було залишити машину всього за 1 грн на годину, то відсьогодні тарифи стали стандартними, які були оголошені раніше. За годину паркування націй парковці тепер треба заплатити 30 грн за годину.

Водночас вартість добової стоянки залежить від поверху паркінгу. Так, на перших двох поверхах стоянка коштуватиме 300 грн. на добу, а на третьому та четвертому – 720 грн. на добу.

Якщо залишити авто на наземних стоянках трохи далі від терміналу D, це коштуватиме 80-100 грн за добу.

Нагадаємо, що в Києві викрали дорогі авто прямо з автосалону.