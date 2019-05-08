23 травня в Міжнародному аеропорту "Бориспіль" відбудеться запуск першої черги багаторівневого паркінгу на 1000 паркомісць біля терміналу D.

В новому 4-рівневому паркінгу біля терміналу D – 40 000 квадратних метрів для стоянки автомобілів. Про це в відеоролику повідомив комерційний директор аеропорту Геогрій Зубко. Передбачено місця для зарядки електромобілів.

Вартість стоянки в новому паркінгу біля терміналу D – 30 гривень на годину. Довгострокової стоянки в ньому не передбачено, тому якщо хтось захоче залишити машину на добу, це обійдеться у 720 гривень. Значно дешевше залишити машину навпроти готелю "Бориспіль" чи терміналу В – там тариф за годину становить 15 гривень, за добу – 80 грн. Розрахуватись можна як готівкою, так і безготівково.

Новий паркінг обладнаний сучасною автоматизованою системою управління, аналогічне обладнання використовується в аеропортах Відню, Лондона, Гонконгу, Дубаю і Амстердаму. Система передбачає індикацію вільних паркомісць, відеоспостереження з розпізнаванням автомобільних номерів і водія.

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