23 мая в Международном аэропорту "Борисполь" состоится запуск первой очереди многоуровневого паркинга на 1000 паркомест возле терминала D.

В новом 4-уровневом паркинге возле терминала D – 40 000 квадратных метров для стоянки автомобилей. Об этом в видеоролике сообщил коммерческий директор аэропорта Георгий Зубко. Предусмотрены места для зарядки электромобилей.

Стоимость стоянки в новом паркинге возле терминала D – 30 гривен в час. Долгосрочной стоянки в нем не предусмотрено, поэтому если кто-то захочет оставить машину на сутки, это обойдется в 720 гривен. Значительно дешевле оставить машину напротив гостиницы "Борисполь" или терминала В – там тариф за час составляет 15 гривен, в сутки – 80 грн. Рассчитаться можно как наличными, так и безналичными.

Новый паркинг оборудован современной автоматизированной системой управления, аналогичное оборудование используется в аэропортах Вены, Лондона, Гонконга, Дубаи и Амстердама. Система предусматривает индикацию свободных паркомест, видеонаблюдение с распознаванием автомобильных номеров и водителя.

Напомним, нарушители парковки в Киеве не хотят пользоваться бесплатным паркингом.