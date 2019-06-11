До поліції з відповідною заявою звернувся власник автосалону.

Про подію агентству УНН повідомила прес-служба Печерського управління поліції Києва. До правоохоронців звернувся власник автосалону.

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Як стало відомо пізніше, уночі з 9 на 10 червня з парковочного майданчику автосалона, розташованого на Залізничному шосу у Києві, невідомими було викрадено чотири дорогих автомобілі, привезених із США для подальшого продажу.

Зловмисники уподобали седан Audi A4 та кросовер Audi Q7, а також пару BMW, також седан і кросовер – 5 Series та X5. Точна вартість викрадених автомобілів не називається, однак за приблизною оцінкою чотири машини коштують щонайменше 6 мільйонів гривень.

За фактом злочину порушено кримінальну справу за статтею 289, частиною 3 Кримінального кодексу України: “Незаконне заволодіння транспортним засобом”. Триває слідство.

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