В полицию с соответствующим заявлением обратился владелец автосалона.

О событии агентству сообщила пресс-служба Печерского управления полиции Киева. К правоохранителям обратился владелец автосалона.

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Как стало известно позже, ночью с 9 на 10 июня с парковочной площадки автосалона, расположенного на Железнодорожном шосу в Киеве, неизвестными были похищены четыре дорогих автомобиля, привезенных из США для последующей продажи.

Злоумышленники облюбовали седан Audi A4 и кроссовер Audi Q7, а также пару BMW, также седан и кроссовер – 5 Series и X5. Точная стоимость похищенных автомобилей не называется, однако по приблизительной оценке четыре машины стоят минимум 6 миллионов гривен.

По факту преступления возбуждено уголовное дело по статье 289, части 3 Уголовного кодекса Украины: "Незаконное завладение транспортным средством”. Продолжается следствие.

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