Общественная организация "Авто Евро Сила" заявила о намерении пойти на досрочные выборы в Верховную Раду. Партия еще не зарегистрирована – только озвучены намерения.

Главная идея политической силы – сделать растаможку авто доступной. "Мы помним, что по острому социальному вопросу доступной растаможки времени крайне мало – 22 августа начинаются штрафы 170 000 грн, при том, что выборы состоятся всего на месяц раньше – 21 июля", – сказано в сообщении общественной организации.

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Декларируется самостоятельность новосозданной партии, хотя многие связывают деятельность ОО "Авто Евро Сила" с Петром Порошенко и Игорем Кононенко. "Отсутствие олигархов и их влияния на нашу новую партию дает историческую возможность быстро решить острые социальные вопросы наших общин со всей Украины за счет своих народных депутатов в середине Верховной Рады и благодаря народной поддержке извне Верховной Рады", – сказано в сообщении ОО.