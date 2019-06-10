Громадська організація "Авто-Євро-Сила" заявила про намір піти на позачергові вибори у Верховну Раду. Партія ще не зареестрована - лише озвучені наміри.

Головна ідея політичної сили – зробити розмитнення авто доступним. «Ми пам’ятаємо, що по гострому соціальному питанню доступного розмитнення часу вкрай обмаль - 22 серпня починаються штрафи 170 000 грн, при тому, що вибори відбудуться всього на місяць раніше - 21 липня” сказано в повідомленні громадської організації.

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Декларується самостійність новоствореної партії, хоча багато хто пов’язує діяльність ГО “Авто-Євро-Сила” з Петром Порошенко та Ігорем Кононенко. “Відсутність олігархів та їх впливу на нашу нову партію дає історичну можливість Швидко вирішити гострі соціальні питання наших громад з усієї України за рахунок своїх народних депутатів в середині Верховної Ради та завдяки народній підтримки ззовні Верховної Ради”, сказано в повідомлені ГО.