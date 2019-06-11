Полицейские обнаружили признаки подделки номера кузова на Mercedes-Benz G-класса, которым управлял 19-летний парень.

10 июня в 20 часов 30 минут сотрудники Патрульной полиции Киевской области остановили вблизи села Микуличи на дороге Киев-Ковель черный Mercedes-Benz G 500 за нарушение правил дорожного движения.

Руководил "кубиком" 19-летний житель Киевщины. Во время проверки документов, номеров агрегатов полицейские обнаружили, что VIN-номер имеет явные признаки подделки.

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Для установления всех обстоятельств происшествия на место вызвали следственно-оперативную группу Бородянского отдела полиции.

Напомним, что подделка или замена идентификационного номера, номеров двигателя, шасси или кузова, или замена без разрешения соответствующих органов номерной панели с идентификационным номером транспортного средства наказываются штрафом от 50 до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан (850-3600 грн.) или исправительными работами на срок до 2 лет, или ограничением свободы на срок до 3 лет.

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