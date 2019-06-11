Поліцейські виявили ознаки підробки номера кузова на Mercedes-Benz G-класу, яким керував 19-річний. Хлопець.

10 червня о 20 годині 30 хвилин співробітники Патрульної поліції Київської області зупинили поблизу села Микуличі на дорозі Київ-Ковель чорний Mercedes-Benz G 500 за порушення правил дорожнього руху.

Керував "кубіком" 19-річний мешканець Київщини. Під час перевірки документів, номерів агрегатів поліцейські виявили, що VIN-номер має явні ознаки підробки.

Читайте також: німці підробляли документи на автомобілі для України

Для встановлення всіх обставин події на місце викликали слідчо-оперативну групу Бородянського відділу поліції.

Нагадаємо, що підробка або заміна ідентифікаційного номера, номерів двигуна, шасі або кузова, або заміна без дозволу відповідних органів номерної панелі з ідентифікаційним номером транспортного засобу караються штрафом від 50 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (850-3600 грн.) або виправними роботами на строк до 2 років, або обмеженням волі на строк до 3 років.

Також цікаво: як відрізнити військові мотоцикли "Дніпро" від підробки.