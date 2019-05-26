Популярність в колах ретрофанів мотоциклів МТ "Дніпро" в армійському виконанні породила масу самостійно побудованих реплік. Відрізнити їх від оригіналу часом може тільки експерт, але в запорізькому музеї "Фаетон" нам розповіли про основні ознаки справжніх МВ (Мотоцикл Військовий).

Особливий шарм, який оточує сьогодні будь-який вітчизняний мотоцикл-оппозитник, у випадку з військовою модифікацією прагне до культу. Важко сказати, чому так сталося, але чи не кожен, хто купує мотоцикл МТ "Дніпро", мріє саме про версії з індексом МВ – "Мотоцикл Військовий".

У 1960-і рр. мало хто знав, що Київський мотозавод випускає мотоцикли з двома ведучими колесами. Тому що МВ-750 і його модифікації поставлялися тільки в армію. На фото МВ-750М з колекції музею "Фаетон" м. Запоріжжя.

Незважаючи на серійне виробництво протягом багатьох років (1964-1991), машини ці сьогодні справді рідкісні. Причому рідкісні настільки, що багато подробиць про них досі залишаються невідомими. Ну а що ж відрізняло їх від побратимів, випущених для вільного продажу, і як відрізнити МВ "в оригіналі" від "новодєльних"?

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Ми не можемо сказати, що знаємо 100-відсотково вірний рецепт купівлі справжнього армійського байка, але від грубих підробок зможемо застерегти. А почати потрібно з того, що до 1978 р. суто армійськими були всі мотоцикли КМЗ (Київського мотозаводу) з приводом на колесо коляски. Потім у вільний продаж почала надходити модель МТ-12, яка являла собою спрощений армійський мотоцикл – сьогодні його часто беруть за основу для побудови реплік.

Найди 10 відмінностей

1. Наявність на задньому колесі редуктора з виведенням вала приводу бічного колеса. Даного вузла не мали тільки найраніші "армійці" – військові виконання мотоцикла М72, але вони нереально рідкісні і про них ми сьогодні не говоримо.

Армійська версія ветерана М-72 – сьогодні надзвичайна рідкість, але в Україні їх можна побачити. На фото – експонат музею “Фаетон”

2. Пофарбовані в колір хакі кермо і розміщене на ньому обладнання, включаючи важелі гальма і зчеплення (у всякому разі, до 1985 р.). Кількість хромованих деталей на мотоциклах МВ було знижено до мінімуму – з метою маскування.

3. Вертлюги для кулемета на бічному причепі – спереду і ззаду. До речі, навіть в документації МО СРСР ці пристрої сором'язливо називаються "спеціальним кронштейном". Згідно наявної документації, кронштейнів має бути саме два – для стрільби з кулемета вперед і назад.

Касета для 10-літрової каністри – неодмінний атрибут всіх київських мотоциклів серії МВ (на фото МВ-650 в музеї "Фаетон").

4. У багажнику коляски на дні укріплений ложемент-касета для кулеметних дисків. На стінках багажника є хомути для кріплення вантажу оснащення (крім шинного насоса).

5. Усередині коляски в її пасажирській зоні – три кронштейни для кріплення кулемета в похідному положенні.

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6. Зовні кузова коляски – цілий комплект обладнання для кріплення майна: на правому борту праворуч – кріплення для сокири, на лівому борту – для великої саперної лопати.

Такі інструкції з експлуатації типові не тільки для вітчизняної техніки військового призначення. Праворуч видно БСЛ-110, закріплену в спеціальних кронштейнах на корпусі коляски (на фото МВ-750М музею "Фаетон").

7. Вгорі на лівому борту коляски – два гвинтових затиски для кріплення металевого ящика ЗІП (заводська інструкція називає його металевою сумкою.) і власне – сам ящик.

8. Ззаду на лівому борту коляски укріплена спеціальна касета для перевезення стандартної 10-літрової каністри. До речі, саме завдяки їй паспортний запас ходу всіх мотоциклів серії МВ збільшений в порівнянні з цивільним на 100 км – до 400 км.

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9. Табличка з текстом на інструментальному ящику бензобака у ранніх МВ. Типово армійська інструкція повідомляє правила користування функціями трансмісії – блокуванням диференціала (МВ-750) або заднім ходом (МВ-750М).

Військова прийомка ставила на силові агрегати мотоциклів МВ своє клеймо-зірочку з особистим номером контролера.

10. Хрестоматійна зірочка. Як і вся продукція для армії, мотоцикли МВ крім заводського ВТК приймалися представником замовника – військових. Який ставив своє клеймо (у вигляді зірки з цифрою) на найважливіші агрегати – двигун, коробку передач і корпус диференціала. Однак підтвердити інформацію про те, що зірочкою маркувалися всі без винятку машини серії МВ, нам не вдалося.

Частина військових мотоциклів комплектувалася захисним фартухом і склом. На фото – відносно пізній "вояка" МВ-650 з колекції "Фаетона”

Деякі мотоцикли Київського мотозаводу серії МВ комплектувалися лобовим склом і фартухом зі шкірозамінника для захисту водія від набігаючого потоку повітря. Майже завжди мотоцикли МВ мали світломаскувальні пристрої на фарі, бічному і задніх ліхтарях, вони були кількох типів, але про них ми не говоримо, оскільки їх нескладно придбати і встановити на будь-який цивільний мотоцикл МТ "Дніпро".

Рекомендация Авто24

Чесно кажучи, багато які з неоригінальних, новодільних деталей для історичних мотоциклів КМЗ настільки гарні, що особливо переживати щодо їхнього походження варто тільки власникам музейних колекцій. А якщо вам просто хочеться мати в гаражі цікавий зразок вітчизняного транспорту "для душі", не буде великої біди, якщо на ньому виявиться кілька деталей-реплік.

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