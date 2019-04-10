10 квітня первісток Кременчуцького автозаводу і гордість української промисловості – самоскид КрАЗ–222 "Дніпро" відзначає 60-річний ювілей. Пригадаємо, чим був крутий цей легендарний самоскид, який в середині ХХ століття фактично побудував нашу країну.

Перша модель найбільшого "вантажного" автозаводу Європи КрАЗ-222 "Дніпро" – спочатку була... ЯАЗом. Десятитонний трьохосник з 6-циліндровим турбодизелем спроектували в Ярославлі, але незабаром передали на виробництво в Кременчук.



Самоскид став першим у цілій лінійці кременчуцьких вантажівок. Машина цілком відповідала вимогам часу і умовам, для яких призначалася: непоказна, але дешева у виробництві, проста, міцна і довговічна. А ще приголомшливо невибаглива і ремонтопридатна.

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Машина була задумана для роботи на великих і малих будівництвах, в тому числі й за відсутності кваліфікованого сервісу і доріг у звичному розумінні. КрАЗи-самоскиди прощали грубе поводження і постійні перевантаження – згідно архівних даних у віддалених районах КрАЗи систематично навантажували 12–14 тоннами замість 10 штатних.

“Дніпро” і його послідовники базувалися на лонжеронній рамі, ресорних підвісках, в рух його приводив тяговитий турбодизель об'ємом 6,9 л, потужністю 180 л. с. (при 2000 об/хв) і обертовим моментом 700 Нм (при 1000 об/хв). У десятиступеневій трансмісії працювала двоступенева “роздатка”, від якої відбирали потужність гідропідйомник кузова, а на версії з приводом 6х6 ще й передній міст та лебідка.

Основні деталі першого КрАЗу – як і багатьох наступних – були зроблені з великим запасом міцності, а для впевненого пуску в люті морози “Дніпро-222” мав чотири акумулятори і дві системи передстартового підігріву.

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До 1964 року випустили 11641 самоскидів "Дніпро-222", які працювали на всіх найбільших будівництвах Союзу. Експортна версія моделі продавалася в 26 країн світу – Польщу, Об'єднані Арабські Емірати, Югославію, Східну Німеччину, Кубу, В'єтнам та ін.

“Дніпро-222” визначив концептуальну сутність всіх КрАЗів на роки вперед, і його ефективність і раціональність кременчужани зберегли аж до сьогоднішніх моделей.

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