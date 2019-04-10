10 апреля первенец Кременчугского автозавода и гордость украинской промышленности – самосвал КрАЗ–222 «Днепр» - отмечает 60-летний юбилей. Вспомним, чем был крут этот легендарный самосвал, в середине ХХ века фактически построивший нашу страну.

Первая модель самого крупного «грузового» автозавода Европы – КрАЗ-222 «Днепр» – сначала был … ЯАЗом. Десятитонный трехосник с 6-цилиндровым турбодизелем спроектировали в Ярославле, но вскоре передали на производство в Кременчуг.





Самосвал стал первым в целой линейке кременчугских грузовиков. Машина целиком соответствовала требованиям времени и условий, для которых предназначалась: неказистая, но дешевая в производстве, простая, прочная и долговечная. А еще – потрясающе неприхотливая и ремонтопригодная.

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Машина была задумана для работы на больших и малых стройках, в том числе в при отсутствии квалифицированного сервиса и дорог в привычном понимании. КрАЗы-самосвалы прощали грубое обращение и постоянные перегрузы – согласно архивных данных в отдаленных районах КрАЗы систематически нагружали 12 – 14 тоннами вместо 10 штатных.

«Днепр» и его последователи базировались на лонжеронной раме, рессорных подвесках, в движение его приводил тяговитый турбодизель объемом 6,9 л, мощностью 180 л.с. (при 2000 об/мин) и крутящим моментом 700 Нм (при 1000 об/мин). В десятиступенчатой трансмиссии работала двухступенчатая раздаточка, от которой отбирали мощность гидроподъемник кузова, а на версии с приводом 6х6 также передний мост и лебедка.



Основные детали первого КрАЗа – как и многих последующих – были сделаны с большим запасом прочности, для уверенного пуска в лютые морозы «Днепр-222» имел четыре аккумулятора и две системы предстартового подогрева.

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К 1964 году выпустили 11641 самосвалов «Днепр-222», которые работали на всех крупнейших стройках Союза. Экспортная версия модели продавалась в 26 стран мира – Польшу, Объединенные Арабские Эмираты, Югославию, Восточную Германию, Кубу, Вьетнам и др.

«Днепр-222» определил концептуальную сущность всех КрАЗов на годы вперед, и его эффективность и рациональность кременчужане сохранили вплоть до сегодняшних моделей.

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