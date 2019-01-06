Мы любим сравнивать легковушки: дешевые с дорогими, немецкие с японскими, иномарки с отечественными... Но однажды инженеры взяли и сравнили украинский КрАЗ с немецким Magirus-Deutz. Журналистам Авто24 попали в руки результаты тех испытаний.

Стереотип о том, что иномарки лучше “нашемарок”, прочно сидит в наших головах. И неважно, о легковушках или грузовиках идет речь. Но давайте посмотрим, что говорят официальные документы.

Массовый КрАЗ-256 к середине 1970-х не отличался новизной конструкции, но для суровых условий эксплуатации в отдаленных районах подходил как нельзя лучше.

КрАЗ: ау, конкуренты!

Вообще-то, самосвалу КрАЗ во время его молодости конкурировать было не с кем: на внутреннем рынке он и так был нарасхват, а в другие страны машина поставлялась не за деньги, а по межгосударственным соглашениям – то есть по бартеру, в обмен на другие товары.

Читайте также: Тяжелый интернационал: каким был первый КрАЗ

Правда, с иномарками КрАЗы все-таки иногда сравнивали, ведь Минавтопром Союза время от времени закупал современные автомобили для изучения их отечественными специалистами. Таким образом ученые НАМИ и инженеры автозаводов имели возможность постоянно быть в курсе реального положения дел в их сегменте развития техники.

Но в случае с Magirus`ом особый случай, машины кременчугского и немецкого производства сравнивали не в лабораториях и на заводских полигонах, а в условиях реальной эксплуатации в Сибири и Заполярье.

Немецкий Magirus был настоящей иномаркой: комфортабельным, надежным и ... дорогим. И малопригодным для условий масштабных строек в далекой глубинке.

Итак, в 1975 – 1976 гг. внешнеторговая организация “Автоэкспорт” закупила для строительства БАМа 9,5 тысяч самосвалов и бортовых грузовиков марки Magirus-Deutz (сегодня это Iveco Magirus AG). Самосвалы поставлялись в трех- и двухосных версиях, грузоподъемностью соответственно 14 и 12 тонн.

Иномарка на стройке

Модель Magírus-Deutz 290 D26K, закупленная в количестве 6 тыс. машин, была почти прямым конкурентом КрАЗу. Водители были поражены уровнем комфорта в строительном самосвале: теплая кабина с двумя автономными отопителями от Webasto, низкий уровень шумов и вибраций, руль с регулировками в двух плоскостях… А еще двигатель воздушного охлаждения, который нельзя разморозить, забыв слить воду на ночь.

Версию “Магируса” для БАМа отличали шнорхели воздухозаборников и дополнительные фары над бампером

Затем настала очередь удивляться инженерам по эксплуатации и ремонту: немецкие автомобили, в самом деле замечательные на асфальте, “посыпались” на дорогах великой стройки. Слабыми узлами оказалась подвеска, рама, мосты, узел опрокидывания кузова. КрАЗы и “Магирусы” работали на главном фронте работ – отсыпке земляного полотна будущей железнодорожной насыпи. И немецкие машины, купленные, между прочим, за валюту (контракт обошелся стране в 1,1 мрд. марок ФРГ), могли затормозить грандиозное строительство.

Понятно, что самосвалы, которые строят дорогу, вынуждены сами ездить без дорог. “Магирусы” ездили, но часто ломались.

На БАМ была отправлена группа инженеров НАМИ (Научного автомоторного института). Ученые исследовали подвижной состав мехколонн строителей и подготовила справку “О состоянии большегрузных автомобилей-самосвалов на строительстве Байкало-Амурской магистрали по состоянию на июль 1976 г”.

Читайте также: Каким был первый "Запорожец": пять секретов "горбатого"

Цитируем этот документ: “…Выявлено, что автомобили КрАЗ показывают более высокие показатели в части прочности и надежности, чем автомобили “Магирус-Дойц 290 Д26К”, которые представляют неудовлетворительные качества в части прочности и надежности. Имеются случаи массового выхода из строя некоторых узлов: шкворневого узла передней оси, наконечников рулевых тяг, кронштейнов крепления осей балансирной тележки”.

КрАЗ-256 имел грузоподъемность на 2 т меньшую, чем Magírus-Deutz 290 D 26K, но анализ показал, что КрАЗы редко используют без перегруза. Кременчугским конструкторам пришлось уменьшить кубатуру кузова.

Говорят цифры

Чтобы проверить данные, предоставленные эксплуатационниками из “ГлавБАМстроя”, и понять, что лучше, КрАЗ или “Магирус”, ученые НАМИ организовали собственную проверку. Они сами проанализировали показатели работы в одинаковых условиях 10 машин КрАЗ-256Б и 10 машин “Магирус-Дойц 290Д26К” (сентябрь 1975 г., мехколонна № 83 “ЗапБАМстроймеханизация”).

Вот что говорят цифры.

Показатель КрАЗ-256Б Magírus-Deutz 290 D26K 1 Время в рейсе в месяц, часов 268,0 259,9 2 Кол-во ездок с грузом 456,2 368,3 3 Простой по тех. причинам, часов 6,3 7,6 4 Расход топлива, л/100 км 64,41 84,75 5 Средняя нагрузка за рейс, т 12,47 14,48 6 Перевезено груза, т 5654,2 5324,3



Как видно, за один и тот же период КрАЗы принесли строителям больше пользы: совершили больше ходок (+88), провели в ремонте меньше часов (– 1,3), а главное, перевезли больше груза – на целых 330 тонн. И это несмотря на то, что ”Магирус” имеет на 2 тонны большую грузоподъемность и на 50 л.с. более мощный двигатель.



Сильное место Magírus-Deutz 290 D 26K – его 290-сильный дизель-воздушник. Когда шасси “немцев” выходили из строя, “бамовцы” переставляли их моторы на КрАЗы. В Кременчуге даже был разработан соответствующий комплект чертежей.

Наконец, цена Magírus-Deutz 290 D 26K в четыре раза больше, чем КрАЗ-256Б. Естественно, и запчасти, и сервис для “немца” обходились дороже. Не зря ведь вместе с самосвалами и бортовыми грузовиками “Автоэкспорт” закупил для БАМа партию передвижных мастерских для ремонта и обслуживания этих же самых “Магирусов”.

Читайте также: АвтоКрАЗ оказался на грани банкротства